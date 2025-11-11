Дина Хуснутдинова: «У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Тутберидзе. Рада, что смогла влиться в коллектив»

Дина Хуснутдинова: рада, что тренируюсь у Тутберидзе, у нас дружная атмосфера.

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о первых впечатлениях после перехода в группу Этери Тутберидзе .

«В первый день, конечно, было чуть-чуть страшно, я думала, что буду сильнее волноваться на льду. Но тренировка прошла спокойно, и я рада, что смогла влиться в коллектив. У нас очень дружная атмосфера.

Здесь все по расписанию – хореография, лед, перерыв, разминка и снова лед. Все проходит в одно и то же время каждый день. Сначала это было непривычно, но теперь мне нравится такой ритм.

Мне кажется, я законнектилась со всеми тренерами. Около каждого тренера чувствуются какое-то особенное настроение. И нет такого, что с кем-то я чувствую себя лучше, с кем-то хуже, нет, все тренеры у меня на равных.

Нам дают одинаковые задания, но я думаю, что со временем приходит какое-то более особенное отношение к спортсмену. Но нет такого, что с кем-то больше работают, с кем-то меньше. Тренеры со всеми работают одинаково, и внимания, конечно, нам всем поровну. У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Этери Георгиевны, я рада, что здесь тренируюсь», – сказала фигуристка.

