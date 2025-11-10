  • Спортс
  • Глейхенгауз о судействе на Олимпиаде: «Спортсмены готовы, что не надо ни на что надеяться и что маленький косяк никто прощать не будет. Мы его не прощаем на тренировках»
9

Глейхенгауз о судействе на Олимпиаде: «Спортсмены готовы, что не надо ни на что надеяться и что маленький косяк никто прощать не будет. Мы его не прощаем на тренировках»

Глейхенгауз о судействе: наши фигуристы готовы, что не надо ни на что надеяться.

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз высказался о судействе в фигурном катании в преддверии Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

На соревнования отобрались россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Насколько в фигурном катании важно быть все время на виду у судей?

– Рейтинг, уважение судей – это фактор, который будет влиять на их оценки. Мы осознаем это до начала соревнований, поэтому надо выполнять свою работу по максимуму. Никаких поблажек не будет, никто не будет снисходителен к маленьким помаркам или ошибкам.

Единственный способ получить хорошие баллы и рассчитывать на высокие места – просто идеально от начала до конца выполнить свою программу. Это касается не только прыжков, но и вращений, и дорожек, и всего-всего. Везде можно будет потерять баллы.

– В других субъективных видах спорта – художественной гимнастике и синхронном плавании – российские тренеры после возвращения на международные турниры жаловались, что попали в совершенно новые условия, когда даже правила заметно изменились. В фигурном катании такое тоже происходит?

– Могу сказать, что за это время мы точно не забыли и не упустили изменения в правилах – что касается уровней, элементов и прочего. Главное, что нас коснется, – это отсутствие рейтинга, что повлечет за собой потерю баллов.

Это все и так было понятно, потому что таковы правила нашего вида спорта. Так было всегда – спортсмен, начинающий путь на международной арене, не получает большие баллы, потому что он еще никому не известен.

И Алина Загитова, и Анна Щербакова на своих первых турнирах зарабатывали баллы в разы меньше, чем те, которые они получали по ходу сезона или уже к моменту, когда становились олимпийскими чемпионкой или чемпионкой мира. У Аделии и у Петра Гуменника возможности заработать рейтинг нет.

– На Аделию Петросян легла особая нагрузка – ее все считают главной нашей надеждой на медаль Милана. При этом она до лета 2025 года никогда не выступала на взрослых международных турнирах. Как готовить фигуристку к Олимпиаде без возможности набираться опыта больших стартов? 

– Нам в любом случае будет чуть-чуть проще, чем другим, потому что наша команда, особенно Этери Тутберидзе, – всегда были самыми требовательными судьями к нашим спортсменам. На соревнованиях фигуристки могли получить уровень за элемент и оценку от судьи выше, чем у нас на тренировке.

Спортсмены готовы к тому, что не надо ни на что надеяться и что маленький косяк никто прощать не будет. Мы его не прощаем на тренировках, соответственно, они не ждут этого и от судей, – рассказал Глейхенгауз.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Forbes
logoДаниил Глейхенгауз
logoЭтери Тутберидзе
logoАнна Щербакова
женское катание
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoАделия Петросян
logoАлина Загитова
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
