Хуснутдинова о допуске россиян: «Буду счастлива, если все санкции прекратятся. Уже хочется, чтобы наши фигуристы вышли на международную арену»

Дина Хуснутдинова: буду счастлива, если допустят на международную арену.

Фигуристка Дина Хуснутдинова считает, что россияне будут показывать высокие результаты после допуска на соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU ).

– Не грустно от того, что нет возможности показывать себя на международной арене?

– Я на таких стартах еще ни разу не была. Но, конечно, буду счастлива, если в скором времени все санкции прекратятся, потому что уже хочется, чтобы российские фигуристы вышли на международную арену и показали достойный уровень.

Сейчас в России у нас очень большая конкуренция. Я думаю, что, как только нас выпустят на крупные старты, мы также будем показывать очень хороший уровень катания и результатов.

– А за кем сейчас следите на международных соревнованиях?

– Слежу за Эмбер Гленн: мне очень нравится ее тройной аксель. Ей уже больше двадцати лет, и немногие могут выдержать такие элементы ультра-си – они занимают очень много сил и энергии. И она большая молодец, что прыгает тройной аксель не только на тренировках, но и на соревнованиях чисто, стабильно.

Еще слежу... да за всеми турнирами слежу. Завершился этап Гран-при в Японии. Там выступала Софья Самоделкина, она тоже большая молодец. Хочется всем девочкам пожелать только успехов, чтобы они дальше развивались.

– В шоу не планируете выступать?

– Предложений не поступало, наверное, сейчас буду сосредоточена на подготовке к чемпионату России. Конечно, если меня возьмут в весеннее тур-шоу Этери Георгиевны, я буду очень рада. Пока планов на шоу еще нет, – сказала Хуснутдинова.

