Хуснутдинова о допуске россиян: «Буду счастлива, если все санкции прекратятся. Уже хочется, чтобы наши фигуристы вышли на международную арену»
Фигуристка Дина Хуснутдинова считает, что россияне будут показывать высокие результаты после допуска на соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
– Не грустно от того, что нет возможности показывать себя на международной арене?
– Я на таких стартах еще ни разу не была. Но, конечно, буду счастлива, если в скором времени все санкции прекратятся, потому что уже хочется, чтобы российские фигуристы вышли на международную арену и показали достойный уровень.
Сейчас в России у нас очень большая конкуренция. Я думаю, что, как только нас выпустят на крупные старты, мы также будем показывать очень хороший уровень катания и результатов.
– А за кем сейчас следите на международных соревнованиях?
– Слежу за Эмбер Гленн: мне очень нравится ее тройной аксель. Ей уже больше двадцати лет, и немногие могут выдержать такие элементы ультра-си – они занимают очень много сил и энергии. И она большая молодец, что прыгает тройной аксель не только на тренировках, но и на соревнованиях чисто, стабильно.
Еще слежу... да за всеми турнирами слежу. Завершился этап Гран-при в Японии. Там выступала Софья Самоделкина, она тоже большая молодец. Хочется всем девочкам пожелать только успехов, чтобы они дальше развивались.
– В шоу не планируете выступать?
– Предложений не поступало, наверное, сейчас буду сосредоточена на подготовке к чемпионату России. Конечно, если меня возьмут в весеннее тур-шоу Этери Георгиевны, я буду очень рада. Пока планов на шоу еще нет, – сказала Хуснутдинова.
