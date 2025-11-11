  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Хуснутдинова о допуске россиян: «Буду счастлива, если все санкции прекратятся. Уже хочется, чтобы наши фигуристы вышли на международную арену»
5

Хуснутдинова о допуске россиян: «Буду счастлива, если все санкции прекратятся. Уже хочется, чтобы наши фигуристы вышли на международную арену»

Дина Хуснутдинова: буду счастлива, если допустят на международную арену.

Фигуристка Дина Хуснутдинова считает, что россияне будут показывать высокие результаты после допуска на соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Не грустно от того, что нет возможности показывать себя на международной арене?

– Я на таких стартах еще ни разу не была. Но, конечно, буду счастлива, если в скором времени все санкции прекратятся, потому что уже хочется, чтобы российские фигуристы вышли на международную арену и показали достойный уровень.

Сейчас в России у нас очень большая конкуренция. Я думаю, что, как только нас выпустят на крупные старты, мы также будем показывать очень хороший уровень катания и результатов.

– А за кем сейчас следите на международных соревнованиях?

– Слежу за Эмбер Гленн: мне очень нравится ее тройной аксель. Ей уже больше двадцати лет, и немногие могут выдержать такие элементы ультра-си – они занимают очень много сил и энергии. И она большая молодец, что прыгает тройной аксель не только на тренировках, но и на соревнованиях чисто, стабильно.

Еще слежу... да за всеми турнирами слежу. Завершился этап Гран-при в Японии. Там выступала Софья Самоделкина, она тоже большая молодец. Хочется всем девочкам пожелать только успехов, чтобы они дальше развивались.

– В шоу не планируете выступать?

– Предложений не поступало, наверное, сейчас буду сосредоточена на подготовке к чемпионату России. Конечно, если меня возьмут в весеннее тур-шоу Этери Георгиевны, я буду очень рада. Пока планов на шоу еще нет, – сказала Хуснутдинова. 

Новая жемчужина Тутберидзе уже побеждает. Она у Этери меньше года

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
женское катание
Дина Хуснутдинова
logoсборная России
logoISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дина Хуснутдинова: «У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Тутберидзе. Рада, что смогла влиться в коллектив»
сегодня, 15:42
Татьяна Мишина: «Для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона и сможет ярко себя показать»
сегодня, 09:16
Хуснутдинова о группе Тутберидзе: «У нас здоровая конкуренция, нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. Очень дружная атмосфера, соперничество только на льду»
вчера, 11:41
Главные новости
Медведева о помолвке с Гайнутдиновым: «Я ждала этого, хотела. Было бы странно в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее»
3 минуты назад
Арина Парсегова: «Давно хотела попробовать себя в парном катании, наконец все получилось. Для первого раза нормально»
56 минут назад
Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»
сегодня, 17:57
Камила Валиева: «Доброта в спорте проявляется уважением к соперникам, уважением к тренерам и к себе»
сегодня, 17:48
Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»
сегодня, 17:37
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу, Сажина и Белкин – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
сегодня, 17:32
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
сегодня, 16:35
Дина Хуснутдинова: «У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Тутберидзе. Рада, что смогла влиться в коллектив»
сегодня, 15:42
Туктамышева, Дикиджи, Миронова и Устенко выступят в новогоднем шоу «Бременские музыканты на льду» в Петербурге
сегодня, 14:32Фото
Ирина Роднина: «У меня бывают разные высказывания, но главное, что я не вру. Потому что нас же всех воспитали – «В чем сила, брат? В правде»
сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
9 минут назад
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
вчера, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
вчера, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21