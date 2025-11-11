Ирина Роднина: «У меня бывают разные высказывания, но главное, что я не вру. Потому что нас же всех воспитали – «В чем сила, брат? В правде»

Ирина Роднина словами из фильма «Брат» объяснила, почему всегда говорит правду.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о своих резонансных высказываниях.

– Что бы вы ни прокомментировали – Fan ID, пенсии, фигурное катание, – это тут же идет на новостные ленты и вызывает самую бурную реакцию. Иногда негативную. Вы привыкли?

– Сильно не читаю комментарии под своими высказываниями. Да, я что-то комментирую, а чего-то отказываюсь комментировать. У меня бывают разные высказывания, но главное, что я не вру.

Потому что нас же всех воспитали – «В чем сила, брат? В правде». Я могу ошибаться, конечно, и это вызывает у кого-то бурную реакцию, но это мое мнение и я имею на него право, – сказала Роднина в интервью «Комсомольской правде».