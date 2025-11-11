Туктамышева, Дикиджи, Миронова и Устенко выступят в новогоднем шоу «Бременские музыканты на льду» в Петербурге

Туктамышева и Дикиджи выступят в новогоднем шоу «Бременские музыканты на льду».

Фигуристы Елизавета Туктамышева и Владислав Дикиджи выйдут на лед в шоу «Бременские музыканты», которое пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 6 января.

Туктамышева сыграет роль Принцессы, а Дикиджи – роль Трубадура.

Также в шоу примут участие олимпийская чемпионка Елена Бережная и ее команда фигуристов, танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко, ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru .

«Backstage с нашей съемки «Бременские музыканты» Ждите, скоро в городе!», – написала Туктамышева, поделившись совместными снимками с Дикиджи в образе героев шоу.