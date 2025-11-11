Фото
45

Туктамышева, Дикиджи, Миронова и Устенко выступят в новогоднем шоу «Бременские музыканты на льду» в Петербурге

Туктамышева и Дикиджи выступят в новогоднем шоу «Бременские музыканты на льду».

Фигуристы Елизавета Туктамышева и Владислав Дикиджи выйдут на лед в шоу «Бременские музыканты», которое пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 6 января. 

Туктамышева сыграет роль Принцессы, а Дикиджи – роль Трубадура.

Также в шоу примут участие олимпийская чемпионка Елена Бережная и ее команда фигуристов, танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко, ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru

«Backstage с нашей съемки «Бременские музыканты» Ждите, скоро в городе!», – написала Туктамышева, поделившись совместными снимками с Дикиджи в образе героев шоу.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Туктамышевой
ледовые шоу
logoЕлизавета Туктамышева
logoВладислав Дикиджи
logoЕлена Бережная
мужское катание
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
танцы на льду
женское катание
Анатолий Сластин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Медведева о помолвке с Гайнутдиновым: «Я ждала этого, хотела. Было бы странно в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее»
2 минуты назад
Арина Парсегова: «Давно хотела попробовать себя в парном катании, наконец все получилось. Для первого раза нормально»
55 минут назад
Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»
сегодня, 17:57
Камила Валиева: «Доброта в спорте проявляется уважением к соперникам, уважением к тренерам и к себе»
сегодня, 17:48
Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»
сегодня, 17:37
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу, Сажина и Белкин – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
сегодня, 17:32
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
сегодня, 16:35
Хуснутдинова о допуске россиян: «Буду счастлива, если все санкции прекратятся. Уже хочется, чтобы наши фигуристы вышли на международную арену»
сегодня, 15:49
Дина Хуснутдинова: «У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Тутберидзе. Рада, что смогла влиться в коллектив»
сегодня, 15:42
Ирина Роднина: «У меня бывают разные высказывания, но главное, что я не вру. Потому что нас же всех воспитали – «В чем сила, брат? В правде»
сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
8 минут назад
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
вчера, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
вчера, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21