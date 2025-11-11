Татьяна Мишина: «Для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона и сможет ярко себя показать»

Мишина: для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона.

Тренер Татьяна Мишина оценила выступление Дины Хуснутдиновой на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка одержала на турнире победу.

«Отличное выступление Дины. Она показала высокий уровень, приятный стиль катания и прыгала аксели.

В прошлом году Хуснутдинова хорошо себя проявляла, но сейчас стабилизировала свое выступление и выиграла [этап] Гран-при России.

Для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона и сможет ярко себя показать», — сказала Мишина.