Татьяна Мишина: «Для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона и сможет ярко себя показать»
Мишина: для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона.
Тренер Татьяна Мишина оценила выступление Дины Хуснутдиновой на этапе Гран-при России в Казани.
Фигуристка одержала на турнире победу.
«Отличное выступление Дины. Она показала высокий уровень, приятный стиль катания и прыгала аксели.
В прошлом году Хуснутдинова хорошо себя проявляла, но сейчас стабилизировала свое выступление и выиграла [этап] Гран-при России.
Для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона и сможет ярко себя показать», — сказала Мишина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
