Лев Лазарев: «В прошлом сезоне я гонялся за пятью четверными, и это было не очень правильно, потому что лучше чистый прокат»

Лазарев: в прошлом сезоне гонялся за 5 четверными, это было не очень правильно.

Российский фигурист Лев Лазарев высказался о контенте своей произвольной программы.

«Сложнее всего из всех четверных прыжков дается риттбергер. В него нужно обязательно «вкатиться», чтобы хорошо вытолкнуться. Потому что немного что-то сделаешь не то, и сразу куда-то в другую сторону полетишь. Я пока что не понимаю, что нужно сделать, чтобы его стабильно прыгать.

С флипом все хорошо. Я его прыгаю довольно стабильно. Он у меня, наверное, стабильнее, чем сальхов сейчас. В начале сезона мы решили, что пока что его нужно убрать, чтобы не гоняться за пятью четверными, чтобы были максимально чистые прокаты. И решили убрать флип, потому что сальхов тогда шел лучше, но сальхов я тоже нормально сейчас прыгаю.

Прошлогодняя идея о пяти четверных прыжках в произвольной программе? Это было не ради интереса. В прошлом сезоне я как раз гонялся за этими пятью четверными, и я считаю, что это было не очень правильно, потому что лучше чистый прокат и, допустим, 4 квада, чем упасть с одного-двух, но пойти на пять.

Пришел ли к такому выводу в межсезонье? Да. В межсезонье у меня еще немного побаливала правая нога, и тогда пришлось исключить четверные лутц и флип. А впереди были контрольные прокаты, и мы решили прокатать без флипа. На прокатах я все сделал чисто, и решили так оставить пока.

Но думаю, что в ближайшем будущем, наверное, мы вернем флип, будем рассматривать как лучше», – сказал Лазарев.