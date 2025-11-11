  • Спортс
  Татьяна Тарасова: «Очень рада, что Медведева выходит замуж. Счастлива, что Женя нашла человека, которого полюбила сама и который любит ее»
Татьяна Тарасова: «Очень рада, что Медведева выходит замуж. Счастлива, что Женя нашла человека, которого полюбила сама и который любит ее»

Татьяна Тарасова: очень рада, что Медведева выходит замуж.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о помолвке фигуристки Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова.

Сегодня двукратная чемпионка мира Медведева опубликовала видео, на котором ей делают предложение. 

«Я очень рада, что одна из наших любимых фигуристок выходит замуж. Счастлива, что Женя нашла человека, которого полюбила сама и который любит ее. Я лично с Ильдаром не знакома, но знаю его как танцовщика. Хотелось бы поближе познакомиться с его творчеством.

После завершения карьеры Женя Медведева выглядит индивидуально и профессионально в любом деле, за которое берется. Рассуждать о ее будущем не буду, я же не ее мама. Просто хочу поздравить Женю, очень люблю ее», – сказала Тарасова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
