  • Ирина Роднина: «В последние три года фигурное катание – это шоу-бизнес. Потому что мы в серьезных соревнованиях не принимаем участие»
10

Ирина Роднина: «В последние три года фигурное катание – это шоу-бизнес. Потому что мы в серьезных соревнованиях не принимаем участие»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что фигурное катание в последние годы является шоу-бизнесом. 

— В последнее время именно фигурное катание стало довольно скандальным видом спорта. Очень много эмоций, очень много внимания тому, что вокруг, а не тому, что на льду. Вам не кажется, что фигурное катание сейчас становится слишком похоже на шоу-бизнес?

— В последние три года это точно шоу-бизнес. Потому что мы в серьезных соревнованиях не принимаем участие. И у нас такой вид спорта, что можно делать шоу, какие-то показательные выступления, какие-то интересные соревнования разного формата. И все это требует дополнительной раскрутки.

А в последнее десятилетие еще и Первый канал со своими «Ледниковыми периодами» поспособствовал. И теперь народ не всегда четко определяет, где соревнования и какие там требования, а где вот эти «ледниковые периоды», где каждая домохозяйка может надеть коньки, выйти и кататься.

— Этот налет шоу-бизнеса спасает фигурное катание? Или вредит ему?

— Здесь двояко. С одной стороны, мы теряем ориентиры, а с другой — привлекается больше людей, вызывается больше интереса. В мое время больше говорили про парное катание, потому что были долгие результаты.

Сегодня все фигурное катание у нас свелось к женскому одиночному катанию, которое женским-то не назовешь — там в основном юношеское и детское фигурное катание, — Роднина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: KP.RU
