  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Что такое сегодня фигурное катание, как не использование детского труда? А что дальше? Испорченные нервы и сломанные позвоночники»
Ирина Роднина: «Что такое сегодня фигурное катание, как не использование детского труда? А что дальше? Испорченные нервы и сломанные позвоночники»

Роднина назвала женское фигурное катание использованием детского труда.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала современные тенденции в женском одиночном катании. 

«Я все время смеюсь: у нас детский труд был отменен еще в 1917 году после революции, но что такое сегодня фигурное катание или художественная гимнастика, как не использование детского труда? Плюс элементы стали очень тяжелые. Я смотрю на все это и думаю: какое счастье, что я закончила в спорте в прошлом веке, потому что это надо тысячу раз подумать, отправлять туда своего ребенка или нет.

Спорт высших достижений — он профессиональный и живет по профессиональным правилам. Поэтому в нем должны какие-то ограничения, возрастной ценз, например. Ну или тогда давайте называть женское фигурное катание детским фигурным катанием. И соглашаемся на то, что на них идут нагрузки — физические, технические, психологические в 15-16 лет. А что дальше? Сломанная судьба, испорченные нервы и сломанные позвоночники.

И давайте после этого посчитаем, в конце концов, во что стране это все обходится. Во что обходится одна золотая медаль.

Да, у нас в женском катании «факиры на час». Да, девочки кричат и шумят, журналистов стало много молодых, они с восторгом пишут о женском одиночном катании. Все остальное забыто. И получается, что российское фигурное катание — одна из самых больших, самых богатых федераций в мире. Мы единственная федерация в мире, в которой золотые медали из чистого золота. У всех остальных они позолоченные, даже олимпийские позолоченные. Почему? Потому что интерес к этому виду спорта огромный.

Международная федерация неслучайно вводит эти ограничения по взрасту. Началось все с США, когда Тара Липински в свои 15 лет выиграла Олимпиаду. Потом Сара Хьюз. А потом мы в России немножко, извините, доигрались и после Олимпиады в Пекине теперь возраст подняли до 17 лет. И правильно. Потому что приходят эти молодые, ловкие, бесстрашные, фантастически настроенные девочки, проводят сезон-два и уходят.

Потому что нельзя это вынести дольше. И конкурировать с этими девочками невозможно. Только Туктамышева показала мужество, она единственная боролась вот с этим детским садом. И единственная показывала красивое женское катание. Потому что фигурное катание — это не только прыжки, а мы чего-то в них заигрались.

Мы восторгаемся, что Саша Трусова на Олимпиаде пытается сделать пять четверных. А по факту сколько сделала? Только два! А где за всем этим женское катание?» — сказала Роднина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: KP.RU
