Александра Трусова восстановила тройной риттбергер. После родов она уже исполняла флип, лутц, тулуп и сальхов

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова восстановила тройной риттбергер.

21-летняя фигуристка опубликовала в своем телеграм-канале видео с тренировки.

В августе у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. Впоследствии фигуристка уже исполняла на льду тройные флип, лутц, тулуп и сальхов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
