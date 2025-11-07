Александра Трусова восстановила тройной риттбергер. После родов она уже исполняла флип, лутц, тулуп и сальхов

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова восстановила тройной риттбергер.

21-летняя фигуристка опубликовала в своем телеграм-канале видео с тренировки.

В августе у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. Впоследствии фигуристка уже исполняла на льду тройные флип, лутц, тулуп и сальхов.