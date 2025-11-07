Ореховская исполнила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Казани, Базылюк сделала два четверных сальхова
Базылюк сделала два четверных в произвольной на Гран-при России в Казани.
На этапе Гран-при России среди юниоров «Идель» девушки выступают с произвольными программами.
Эльвина Тугузбаева исполнила в прокате четверной тулуп с ошибкой на приземлении (касание льда).
Маргарита Базылюк сделала два четверных сальхова, один из них – в каскаде с двойным тулупом. Вместо четверного тулупа и тройного риттбергера получились «бабочки».
Арина Ореховская прыгнула четверной лутц.
ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости