Ореховская исполнила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Казани, Базылюк сделала два четверных сальхова

Базылюк сделала два четверных в произвольной на Гран-при России в Казани.

На этапе Гран-при России среди юниоров «Идель» девушки выступают с произвольными программами. 

Эльвина Тугузбаева исполнила в прокате четверной тулуп с ошибкой на приземлении (касание льда). 

Маргарита Базылюк сделала два четверных сальхова, один из них – в каскаде с двойным тулупом. Вместо четверного тулупа и тройного риттбергера получились «бабочки». 

Арина Ореховская прыгнула четверной лутц. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Идель
logoМаргарита Базылюк
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
Эльвина Тугузбаева
женское катание
Арина Ореховская
