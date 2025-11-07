Ореховская исполнила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Казани, Базылюк сделала два четверных сальхова

Базылюк сделала два четверных в произвольной на Гран-при России в Казани.

На этапе Гран-при России среди юниоров «Идель» девушки выступают с произвольными программами.

Эльвина Тугузбаева исполнила в прокате четверной тулуп с ошибкой на приземлении (касание льда).

Маргарита Базылюк сделала два четверных сальхова, один из них – в каскаде с двойным тулупом. Вместо четверного тулупа и тройного риттбергера получились «бабочки».

Арина Ореховская прыгнула четверной лутц.

ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.