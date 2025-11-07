Арина Ореховская: «Постоянно проживаю в Оренбурге. В Москву и Петербург не ездила даже на просмотры, не хочу переезжать»
Фигуристка Арина Ореховская прокомментировала выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани, где стала третьей.
«Постоянно проживаю в Оренбурге. Занимаюсь там фигуркой уже 10 лет, мне нравится. В Москву и Петербург не ездила даже на просмотры, не хочу переезжать. Но я была на сборах в Новогорске, это очень помогло.
Учу все четверные – хочу постоянно усложняться. Мне нравится Александра Трусова – она тоже никогда не отступает, все делает, постоянно усложняется», – сказала Ореховская.
