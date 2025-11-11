Мама Костылевой: «Лена не видит для себя другого тренера, несмотря на недопонимания между нами. Она даже работает хуже, когда редкий раз Плющенко нет на льду»

Мама Костылевой: Лена не видит для себя другого тренера, кроме Плющенко.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой , рассказала о подготовке дочери к этапу Гран-при России среди юниоров в Москве.

Соревнования в одиночном катании пройдут 12-13 ноября. Елена Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

«Послезавтра стартует первый этап Гран-при у Лены. Многих интересует, как идет подготовка к этапу?

У Лены было самое тяжелое межсезонье за всю карьеру. Долго не каталась и прыгала. В мае 20 дней, а летом – 70 дней. Евгений Викторович и Лена начали восстанавливать прыжки в сентябре...

И все заболело! Все стало по очереди проваливаться, давать сбой.

Так случилось и за день до Наро-Фоминска. В Наро-Фоминске Лена четко выполнила поставленную задачу тренера. Прыгнуть 4+1 УСИ на две программы. Перестарались немного.

Заболел пах. Но не тренироваться, уйти отдохнуть в данный момент – нельзя. Это значит перечеркнуть работу по восстановленным прыжкам.

Лена, сделав три дня отдыха, начав лечение, приступила к тренировкам с ослабленными нагрузками. Лечение простое. Мануальная терапия и физиопроцедуры. Все это у лучших специалистов

и [при] лучшей аппаратуре в Москве.

Две недели каждый день я возила Лену в Москву на лечение. Физиопроцедуры и приемы мануального терапевта для своей спортсменки оплатили тренер Лены – Евгений Викторович Плющенко и Яна Александровна Рудковская. А это за две недели лечения – немалые деньги. 80 000 рублей. Назовите мне еще хотя бы одну школу, где тренер, вынет из своего кармана свои деньги и заплатит за лечение своей спортсменки? Ну не знаю я таких. Нам с Леной таких не встречалось на нашем пути...

Все у меня спрашивают, правда, что Лена очень уважает, ценит и любит Плющенко? Лена не видит для себя другого тренера (несмотря на некоторые моменты, «недопонимания » между нами...) Лена даже работает на тренировках хуже, когда редкий раз Евгения Викторовича нет на льду. Без его присмотра она так и ловит его взгляд на трене... Одобряющий или нет...

Если одобряющий кивок – полетела.... опять на прыжок. Как не любить Лене Плющенко? Если тренер в свой выходной, в воскресенье, взял и вышел к Лене на индивидуальную тренировку. Потому что Лене надо было помочь восстанавливать и поддержать прыжки.

Можете представить себе. Пустой лед... Лена под руководством Евгения Викторовича восстанавливает триксель и тулуп (Лена не прыгала их с Наро-Фоминска, чтоб не перегружать пах). Где, в какой школе могут дать такие условия? Индивидуально с тренером, на свободном льду.

Напомню, что все у Лены в «Ангелах Плющенко» – бесплатно. И это все дал своей ученице ее тренер Евгений Викторович и Яна Александровна. Что сказать, кроме одного? Спасибо», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.