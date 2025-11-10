«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток

Тарасова: Покровскую надо умолять остаться в сборной по синхронному плаванию.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что главным тренером сборной России по синхронному плаванию должна остаться Татьяна Покровская .

Ранее стало известно, что 75-летняя Покровская покинет должность, которую она занимала с 1998 года. Новым главным тренером станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Как это Таню можно менять? Ее надо умолять остаться. Она еще до следующей Олимпиады приведет всех к победе. Считаю, что Татьяну Николаевну никак нельзя менять. Никак. Хоть бы кто ни пришел из ее учеников. Им еще надо учиться, учиться и еще раз учиться. Ее надо умолять остаться. Это колоссальная потеря для всего синхронного плавания. Мирового. Не только для нашего», – сказала Тарасова.

Под руководством Покровской российские синхронистки завоевывали золотые медали на шести подряд Олимпиадах с 2000 года.