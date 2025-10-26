Петросян о приезде Тутберидзе в Магнитогорск: «С Этери Георгиевной сразу особенная атмосфера. И хочется еще больше из себя выжать»

Петросян рассказала, как отреагировала на приезд Тутберидзе в Магнитогорск.

Аделия Петросян победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

– В короткой программе за бортом стояли только Даниил Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков. Сегодня все-таки Этери Георгиевна появилась. Несмотря на то, что вчера она не смогла прилететь, сегодня она мчала-мчала и примчала к шестиминутной разминке. Тебе как легче было выступать: вчера без Этери Георгиевны или с Этери Георгиевной?

– Это было очень смешно, потому что на шестиминутной разминке я быстро пыталась прыгнуть четверной тулуп, и я была вся в себе, я еще даже на тренеров особо не смотрела. Я слышу хлопок, смотрю – и вдруг стоит Этери Георгиевна. Я аж подпрыгнула. Это было неожиданно.

Но, тем не менее, именно после того, как она пришла, я сразу пошла и прыгнула четверной тулуп. Самый хороший на этой разминке.

Мне комфортно и с Даниилом Марковичем выступать, и с Сергеем Викторовичем. И по отдельности с каждым из них. С Этери Георгиевной, конечно, какая-то особенная атмосфера сразу становится. И хочется еще больше из себя что-то выжать, все последние соки, – сказала фигуристка в эфире Первого канала.