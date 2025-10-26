Ягудин о 5 четверных Гуменника: «Другой возможности бороться за тройку на Олимпиаде нет»

Ягудин считает, что только 5 квадов позволят Гуменнику бороться на Олимпиаде.

— Петя Гуменник, кажется, решил ехать на Олимпиаду с пятью четверными в произвольной.

— Другой возможности бороться за тройку на Олимпиаде нет. Но я хочу отметить, что Петей Гуменником в этом году я шокирован в позитивном смысле. Не хочу сглазить, я и не суеверный человек, поэтому с такой легкостью и говорю: «Я правда обескуражен тем, как он выглядит, насколько он подтянут, такой сухой, легкий!

Другого варианта, кроме как идти на пять четверных, нет. Он может их выкатать, программы хороши. Не буду говорить, правильно ли он поступил, оставив старую программу… Старая, но на мировой арене ее и не видели. Так что там новая!

У Аделии ситуация с шансами на медаль осложнилась по сравнению с прошлым годом, у Пети — наоборот. В прошлом году говорил, что там вряд ли даже шестерка светит, а теперь считаю, что даже тройка может быть. Плюну через все плечи на всякий случай, — сказал Алексей Ягудин.