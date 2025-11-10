4

Бойкова о проблемах с ногой: «Там инфекция, а не травма. Помогают только антибиотики и покой»

Фигуристка Бойкова рассказала, что ее все еще беспокоят проблемы с ногой.

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, высказалась о проблемах с ногой.

После этапа Гран-при России в Красноярске спортсменка рассказала, что у нее воспалилась ранка на ноге.

«Она (проблема с ногой) не пройдет, пока не будет полного покоя. Так что пока терпим.

Там инфекция, а не травма. В данном случае помогают только антибиотики и покой. Первое принимаю, второе пока невозможно», – написала Бойкова в чате своего телеграм-канала 6 ноября.

Сегодня Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Казани.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Бойковой
