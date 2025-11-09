Владислав Дикиджи: «Планируем вставить пятый четверной. В Омске, думаю, будет еще четыре, а потом добавим риттбергер»

Дикиджи: мы с тренером планируем вставить пятый четверной – риттбергер.

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился эмоциями после победы на этапе Гран-при России в Казани.

«Я рад очень сильно. Рад потому, что соревнования закончились, и закончились достаточно неплохо. Облегчение небольшое.

Двойной аксель я обычно цепляю к сальхову во второй половине. Но неожиданно у меня получился сальхов, который не получался, и я немножко выпал с этого. А к лутцу уже не стал добавлять. Немножко слабину дал.

Я в голове все подсчитал примерно, сколько у меня получится, и хотел силы сэкономить на акселе, чтобы помощнее дорожку откатать. Не особо мощно вышло, но пойдет, первый блин чуть-чуть комом на дорожке. Потом обязательно будет лучше.

Мы прилетим домой, денечек я отдохну, а во вторник в бой опять, мне к Омску нужно готовиться. Думаю, дня хватит мне (отдохнуть).

От состава участников контент не меняется. Мы с Олегом Станиславовичем (Татауровым) планируем вставить пятый четверной. В Омске, думаю, будет еще четыре. А потом вставим еще один. Думаю, риттбергер», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.