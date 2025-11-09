Лутфуллин: сам себя запутал прыжками в произвольной на Гран-при в Казани.

Российский фигурист Глеб Лутфуллин оценил прокат произвольной программы на этапе Гран-при России «Идель».

На турнире он завоевал бронзу.

«Эмоции спокойные, даже не устал. Частично доволен, удалось собраться после неудач на Панина.

Сегодня за меня пришла поболеть семья, папа подарил тюбетейку.

Сам себя запутал прыжками. Было предстартовое запугивание — думал прыгнуть четверной лутц, а исполнил тройной.

Оценки не расстроили, я удовлетворен собой, спокойно сделал свою работу», — сказал Лутфуллин.