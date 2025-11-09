  • Спортс
Глеб Лутфуллин: «Сам себя запутал прыжками. Было предстартовое запугивание — думал прыгнуть четверной лутц, а исполнил тройной»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин оценил прокат произвольной программы на этапе Гран-при России «Идель». 

На турнире он завоевал бронзу. 

«Эмоции спокойные, даже не устал. Частично доволен, удалось собраться после неудач на Панина.

Сегодня за меня пришла поболеть семья, папа подарил тюбетейку.

Сам себя запутал прыжками. Было предстартовое запугивание — думал прыгнуть четверной лутц, а исполнил тройной.

Оценки не расстроили, я удовлетворен собой, спокойно сделал свою работу», — сказал Лутфуллин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
