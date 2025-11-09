  • Спортс
  Анна Фролова: «С учетом проделанной работы я бы приняла абсолютно любое место. Меня оценили профессионалы, и это то место, на которое наработала»
15

Российская фигуристка Анна Фролова заявила, что приняла бы любое место на этапе Гран-при России в Казани. 

На турнире она завоевала бронзу. 

«Не делю соревнования на промежуточные и нет, для меня они все одинаковые. Нахожусь в одинаковом стрессовом состоянии. Здесь было важно сделать работу так, как я ее могу.

В произвольной я не справилась, поэтому буду, конечно же, немного расстроена и недовольна собой.

С учетом проделанной работы я бы приняла абсолютно любое место, поскольку я выполнила работу, меня оценили профессионалы, и это то место, на которое наработала, которое я заслужила.

Сегодня мне немножечко повезло. Если бы я хорошо и качественно все сделала, я была бы больше довольна», — сказала Фролова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
