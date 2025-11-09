Дарья Садкова: «На тренировках стабильно прыгала два четверных. Удовлетворения от такого проката очень мало»

Садкова: на тренировке стабильно прыгала два квада, сегодня прыжки не получились.

Российская фигуристка Дарья Садкова высказалась об ошибках в произвольной программе на Гран-при России в Казани.

На турнире Садкова заняла второе место. В произвольной она сделала степ-аут на первом четверном тулупе и упала со второго.

«На разминке с тулупом все было хорошо, на тренировках стабильно прыгала два четверных.

К сожалению, сегодня прыжки не получились — хотя на первый вылетела хорошо. Решила пойти на второй квад, потому что тренировала эту связку. Пошла ва-банк.

Нужно тренировать больше. Удовлетворения от такого проката очень мало», — сказала Садкова.