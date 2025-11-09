  • Спортс
  Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла выдать два достойных проката. Следующий старт — чемпионат России, буду готовить четверной тулуп»
Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла выдать два достойных проката. Следующий старт — чемпионат России, буду готовить четверной тулуп»

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова оценила свое выступление на Гран-при России «Идель». 

На турнире в Казани она выиграла золото, исполнив один тройной аксель в короткой программе и два – в произвольной. 

«Рада, что смогла выдать два достойных проката. Тут пришли за меня болеть многие знакомые, друзья. Здорово, что получилось выдать хороший результат, хоть и было очень волнительно катать последней.

Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, что это было хорошо, но он переживал за первый тройной аксель, потому что я вылетела с него не очень хорошо.

С переходом к Этери Георгиевне я стала серьезно относиться к соревнованиям. Мой следующий старт скорее всего — чемпионат России, буду готовить к нему четверной тулуп», — сказала Хуснутдинова. 

