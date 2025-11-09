12

Елизавета Андреева с большой долей вероятности пропустит этапы Гран-при России среди юниоров (ТАСС)

Елизавета Андреева, скорее всего, не выступит на этапах Гран-при России.

Фигуристка Елизавета Андреева с большой долей вероятности пропустит этапы Гран-при России среди юниоров.

«Елизавета с большой долей вероятности пропустит этапы юниорского Гран-при России, сейчас проходит реабилитация в зале, она только пробует выходить на лед», – сообщил источник ТАСС.

В октябре журналист Владислав Жуков сообщал, что у фигуристки травма ноги.

15-летняя Андреева – двукратный серебряный призер этапов юниорской серии Гран-при России. На первенстве России среди юниоров 2025 года она стала четвертой. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Елизавета Андреева
травмы
logoСерия Гран-при России
женское катание
logoсборная России
ТАСС
