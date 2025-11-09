Елизавета Андреева с большой долей вероятности пропустит этапы Гран-при России среди юниоров (ТАСС)

Елизавета Андреева, скорее всего, не выступит на этапах Гран-при России.

Фигуристка Елизавета Андреева с большой долей вероятности пропустит этапы Гран-при России среди юниоров.

«Елизавета с большой долей вероятности пропустит этапы юниорского Гран-при России, сейчас проходит реабилитация в зале, она только пробует выходить на лед», – сообщил источник ТАСС .

В октябре журналист Владислав Жуков сообщал , что у фигуристки травма ноги.

15-летняя Андреева – двукратный серебряный призер этапов юниорской серии Гран-при России. На первенстве России среди юниоров 2025 года она стала четвертой.