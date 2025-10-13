У Елизаветы Андреевой травма ноги (журналист Жуков)

У фигуристки Елизаветы Андреевой травма ноги.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.

«Елизавета Андреева сообщила, что взяла перерыв в тренировках. По моей информации, речь идет о не самой легкой травме ноги.

Однако, как мне говорят, есть вероятность, что фигуристке удастся вернуться в строй до последних этапов юниорского Гран-при. Здоровья Лизе!» – написал Жуков.