3

У Елизаветы Андреевой травма ноги (журналист Жуков)

У фигуристки Елизаветы Андреевой травма ноги.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.

«Елизавета Андреева сообщила, что взяла перерыв в тренировках. По моей информации, речь идет о не самой легкой травме ноги.

Однако, как мне говорят, есть вероятность, что фигуристке удастся вернуться в строй до последних этапов юниорского Гран-при. Здоровья Лизе!» – написал Жуков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Жукова
женское катание
травмы
logoсборная России
Елизавета Андреева
