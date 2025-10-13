  • Спортс
13

Елизавета Андреева приостановила тренировки: «Мне пришлось столкнуться с трудностями, и это потребует времени на восстановление»

Фигуристка Елизавета Андреева приостановила тренировки .

Об этом 15-летняя спортсменка из группы Этери Тутберидзе сообщила в своем телеграм-канале.

«Дорогие болельщики, в последнее время мне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, и это потребует от меня времени на восстановление. Это непростой период, но я уверена, что смогу справиться с этим.

Я чувствую поддержку и веру в меня, и это придает мне сил. Я нацелена вернуться к тренировкам в ближайшее время. Спасибо вам за понимание и терпение. Вместе мы преодолеем все преграды», – написала Андреева.

В августе Андреева выступала на контрольных прокатах юниорской сборной России. В прошлом сезоне она занимала четвертые места на первенстве страны и в финале Гран-при среди юниоров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елизаветы Андреевой
Елизавета Андреева
женское катание
logoсборная России
