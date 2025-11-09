  • Спортс
  • Анна Фролова: «Очень хочется попасть на международную арену, проявить себя, оставить какой-то след. Но менять гражданство не планирую»
Анна Фролова: «Очень хочется попасть на международную арену, проявить себя, оставить какой-то след. Но менять гражданство не планирую»

Анна Фролова: очень хочется проявить себя на международной арене.

Фигуристка Анна Фролова надеется, что ей удастся выступить на международных стартах.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года.

– Что надо сделать, чтобы Аня Фролова порхала по льду?

– Даже не знаю, в идеале международные соревнования хотелось бы. Хочу поздравить свою подругу Софу Самоделкину. Очень за нее рада. Болела, смотрела, она огромная молодец.

Когда смотришь, когда твои друзья выступают на международной арене, это вдохновляет. Хочется туда попасть, себя проявить, оставить после себя хоть какой‑то след. Сделаю все возможное, чтобы мне это удалось. Есть небольшой страх остаться невидимкой в силу того, что это попало на определенный момент времени. Твоя карьера может пройти, закончится и все.

– Есть лучик надежды?

– У меня надежда будет, и я буду бороться до последнего, потому что, опять же, спасибо Софье Самоделкиной. Вдохновляюсь и тоже очень хочу дотерпеть, добороться до этого. Буду бороться до последнего, пока могу ходить, могу ползти, буду идти.

– На международной арене показала бы одну из старых программ или новую?

– Я очень люблю программу «Кошки». Она мне по душе, я бы ее продемонстрировала. Это мировой мюзикл, понятен, известен.

– Вы для себя готовы рассмотреть вопрос смены гражданства?

– В тяжелый период я выступаю за Россию и не планирую менять гражданство и выступать за другую страну. Очень многое сделано и пройдено вместе с нашей федерацией, я безумно благодарна и буду бороться за свою страну, свою федерацию, как появится возможность, – сказала Фролова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
