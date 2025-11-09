Дина Хуснутдинова: «Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным»
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова считает, что приняла правильное решение, перейдя в группу Этери Тутберидзе.
Ранее спортсменка тренировалась у Надежды Заякиной в Казани.
Сегодня Хуснутдинова выиграла золото этапа Гран-при России «Идель».
«С Этери Георгиевной еще не общались. Поздравил Даниил Маркович, сказал, что было достаточно хорошо. Он переживал за первый аксель, я вылетела недостаточно ровно, однако смогла его приземлить.
Стала более спокойно относиться к соревнованиям, начала думать только о хорошем и старалась думать о хорошем. Проскакивают какие-то глупые мысли, но стараюсь абстрагироваться от них. Рада, что смогла это сделать.
Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным. Рада, что Надежда Владимировна (Заякина) меня отпустила.
Мы с ней на связи, она поддерживала меня перед короткой, наставила, мой второй тренер Алия Алмазовна (Хальфина) пришла меня поддержать сейчас», – сказала Хуснутдинова.
