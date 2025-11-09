9

Дина Хуснутдинова: «Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным»

Хуснутдинова: думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова считает, что приняла правильное решение, перейдя в группу Этери Тутберидзе. 

Ранее спортсменка тренировалась у Надежды Заякиной в Казани. 

Сегодня Хуснутдинова выиграла золото этапа Гран-при России «Идель». 

«С Этери Георгиевной еще не общались. Поздравил Даниил Маркович, сказал, что было достаточно хорошо. Он переживал за первый аксель, я вылетела недостаточно ровно, однако смогла его приземлить.

Стала более спокойно относиться к соревнованиям, начала думать только о хорошем и старалась думать о хорошем. Проскакивают какие-то глупые мысли, но стараюсь абстрагироваться от них. Рада, что смогла это сделать.

Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным. Рада, что Надежда Владимировна (Заякина) меня отпустила.

Мы с ней на связи, она поддерживала меня перед короткой, наставила, мой второй тренер Алия Алмазовна (Хальфина) пришла меня поддержать сейчас», – сказала Хуснутдинова. 

Новая жемчужина Тутберидзе уже побеждает. Она у Этери меньше года

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Надежда Заякина
logoСерия Гран-при России
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
Идель
Дина Хуснутдинова
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Коляда-комментатор показал заметки в эфире: у кого «классная прога», а у кого «нервы»?
сегодня, 13:45
Анна Фролова: «С учетом проделанной работы я бы приняла абсолютно любое место. Меня оценили профессионалы, и это то место, на которое наработала»
сегодня, 13:24
Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла выдать два достойных проката. Следующий старт — чемпионат России, буду готовить четверной тулуп»
сегодня, 12:30
Главные новости
Владислав Дикиджи: «Планируем вставить пятый четверной. В Омске, думаю, будет еще четыре, а потом добавим риттбергер»
12 минут назад
Костылева, Стрельцова, Федотов, Парсегова и Богданов, Шешелева и Карнаухов заявлены на Гран-при России среди юниоров в Москве
25 минут назад
Даниелян о серебре Гран-при России: «Это большой шаг вперед, что только мы не пробовали с тренерами. Понимал, что мне нужно время. Рад, что продержался»
36 минут назад
Глеб Лутфуллин: «Сам себя запутал прыжками. Было предстартовое запугивание — думал прыгнуть четверной лутц, а исполнил тройной»
48 минут назад
Петросян, Гуменник, Семененко, Горбачева, Кондратюк, Акатьева, Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Москве
51 минуту назад
Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов представят произвольные программы
сегодня, 14:00Live
⚡ Гран-при России. «Идель». Дикиджи победил, Даниелян – 2-й, Лутфуллин – 3-й, Игнатов – 4-й
сегодня, 13:50
Анна Фролова: «С учетом проделанной работы я бы приняла абсолютно любое место. Меня оценили профессионалы, и это то место, на которое наработала»
сегодня, 13:24
Елизавета Андреева с большой долей вероятности пропустит этапы Гран-при России среди юниоров (ТАСС)
сегодня, 13:11
Анна Фролова: «Очень хочется попасть на международную арену, проявить себя, оставить какой-то след. Но менять гражданство не планирую»
сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
вчера, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18