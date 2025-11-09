  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Костылева, Стрельцова, Федотов, Парсегова и Богданов, Шешелева и Карнаухов заявлены на Гран-при России среди юниоров в Москве
14

Костылева, Стрельцова, Федотов, Парсегова и Богданов, Шешелева и Карнаухов заявлены на Гран-при России среди юниоров в Москве

Фигуристы Костылева и Федотов выступят на юниорском Гран-при России в Москве.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников этапа Гран-при России среди юниоров в Москве, который пройдет 12-14 ноября.

Юниоры: Кирилл Визер, Вадим Воронов, Артемий Денисов, Макар Донцов, Алексей Ефременко, Дмитрий Железняк, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Андрей Коцин, Прохор Кухтенков, Герман Ленков, Алексей Пычин, Платон Романов, Арсений Федотов, Григорий Хорохордин, Ярослав Хрулев, Андрей Шилин, Денис Яшин.

Юниорки: Ульяна Васильева, Лидия Голубова, Алиса Гориславская, Екатерина Кольцова, Алина Королева, Елена Костылева, Елизавета Кудряшова, Елизавета Лабутина, Мария Лабутина, Дарья Лебедева, Валерия Лукашова, Валерия Мельникова, Лидия Плескачева, Виктория Стрельцова, Арина Теслина, Софья Федотова, Юлиана Черенева, Алиса Юрова.

Пары: Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко, Злата Камалова – Данил Панов, Софья Маринина – Роман Черненко, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Полина Сажина – Алексей Белкин, Полина Шешелева – Егор Карнаухов.

Танцы на льду: Влада Бердникова – Матвей Шипилов, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Валерия Бугаевская – Егор Козлов, Александра Буторина – Кирилл Махов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Полина Жарова – Алексей Столяров, Кристина Клабукова – Михаил Храбрых, Лилия Литенко – Глеб Солович, Полина Неганова – Богдан Шамков, Аксинья Панасенко – Максим Вахрамеев, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Александра Финохина – Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoСерия Гран-при России
Мемориал Горшкова
танцы на льду
logoсборная России
пары
мужское катание
женское катание
Ярослав Хрулев
Валерия Мельникова
Софья Федотова
Вадим Воронов
Лидия Плескачева
Андрей Коцин
Алина Королева
Алексей Ефременко
Глеб Ковтун
logoНиколай Колесников
Кирилл Визер
Денис Яшин
Герман Ленков
Елизавета Кудряшова
Юлиана Черенева
Алексей Пычин
Андрей Шилин
Алиса Юрова
Виктория Стрельцова
Елена Костылева
Валерия Лукашова
Екатерина Кольцова
Дмитрий Железняк
Дарья Лебедева
logoАрсений Федотов
Елизавета Лабутина
Ульяна Васильева
Анастасия Высоцкая
Полина Неганова
Георгий Цымбалов
Александра Финохина
Аксинья Панасенко
Александра Буторина
Иван Тельнов
Софья Маринина
Алексей Столяров
Глеб Солович
Егор Карнаухов
Лилия Литенко
Сергей Лагутов
Анна Билибина
Богдан Шамков
Никита Иванов
Полина Жарова
Роман Черненко
Полина Сажина
Ярослава Воробьева
Зоя Пестова
Дмитрий Кашаев
Алексей Белкин
Петр Алексеенко
Кирилл Махов
Максим Вахрамеев
Дарья Дрожжина
Родион Мурасалимов
Камилла Шарафутдинова
Влада Бердникова
Полина Шешелева
Арина Парсегова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Александр Галлямов: «В кисс-энд-край сказал на эмоциях. Все в порядке, Настя – потрясающая партнерша»
сегодня, 16:23
Мишина и Галлямов на Гран-при России в Казани набрали самую низкую сумму баллов с 2019 года
сегодня, 15:56
Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова впервые с марта 2023 года
сегодня, 15:40
«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели». Бойкова – Тутберидзе после произвольной программы на Гран-при в Казани
сегодня, 15:32
⚡ Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский победили, Мишина и Галлямов – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
сегодня, 15:20
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на Гран-при России в Казани
сегодня, 15:11
Владислав Дикиджи: «Планируем вставить пятый четверной. В Омске, думаю, будет еще четыре, а потом добавим риттбергер»
сегодня, 14:54
Даниелян о серебре Гран-при России: «Это большой шаг вперед, что только мы не пробовали с тренерами. Понимал, что мне нужно время. Рад, что продержался»
сегодня, 14:30
Глеб Лутфуллин: «Сам себя запутал прыжками. Было предстартовое запугивание — думал прыгнуть четверной лутц, а исполнил тройной»
сегодня, 14:18
Петросян, Гуменник, Семененко, Горбачева, Кондратюк, Акатьева, Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Москве
сегодня, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
вчера, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18