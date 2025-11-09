Костылева, Стрельцова, Федотов, Парсегова и Богданов, Шешелева и Карнаухов заявлены на Гран-при России среди юниоров в Москве
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников этапа Гран-при России среди юниоров в Москве, который пройдет 12-14 ноября.
Юниоры: Кирилл Визер, Вадим Воронов, Артемий Денисов, Макар Донцов, Алексей Ефременко, Дмитрий Железняк, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Андрей Коцин, Прохор Кухтенков, Герман Ленков, Алексей Пычин, Платон Романов, Арсений Федотов, Григорий Хорохордин, Ярослав Хрулев, Андрей Шилин, Денис Яшин.
Юниорки: Ульяна Васильева, Лидия Голубова, Алиса Гориславская, Екатерина Кольцова, Алина Королева, Елена Костылева, Елизавета Кудряшова, Елизавета Лабутина, Мария Лабутина, Дарья Лебедева, Валерия Лукашова, Валерия Мельникова, Лидия Плескачева, Виктория Стрельцова, Арина Теслина, Софья Федотова, Юлиана Черенева, Алиса Юрова.
Пары: Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко, Злата Камалова – Данил Панов, Софья Маринина – Роман Черненко, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Полина Сажина – Алексей Белкин, Полина Шешелева – Егор Карнаухов.
Танцы на льду: Влада Бердникова – Матвей Шипилов, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Валерия Бугаевская – Егор Козлов, Александра Буторина – Кирилл Махов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Полина Жарова – Алексей Столяров, Кристина Клабукова – Михаил Храбрых, Лилия Литенко – Глеб Солович, Полина Неганова – Богдан Шамков, Аксинья Панасенко – Максим Вахрамеев, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Александра Финохина – Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.