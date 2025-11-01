Диана Мильто: «Навка периодически к нам заглядывает. Советы давала, но пусть это останется в секрете»

Фигуристка Диана Мильто рассказала о советах от Татьяны Навки.

Фигуристка Диана Мильто рассказала, что олимпийская чемпионка Татьяна Навка посещает тренировки группы Светланы Соколовской.

– Татьяна Александровна заглядывает к вам на тренировки? Давала какие-нибудь советы?

– Да, она к нам периодически заглядывает. Советы давала, но пусть это останется в секрете.

– В этом сезоне ты катаешь произвольную программу под композицию «Белый ворон». Кто предложил идею?

– Музыку предложила Светлана Владимировна [Соколовская]. Я сначала ее послушала, подумала, подойдет или не подойдет. Решили попробовать поставить программу. Катаю ее с удовольствием – надеюсь, она мне подходит. <...>

– Чем любишь заниматься вне тренировочного процесса?

– Летом любим кататься на велосипедах с семьей, с братом, зимой – на горных лыжах, с детства катаемся. Раньше даже участвовали в соревнованиях, сейчас уже нет, просто для удовольствия. У меня много хобби – рисование, вязание. Это успокаивает, помогает отвлечься от фигурного катания.

– Кажется, вы любители экстрима. Есть какая-нибудь мечта? С парашютом не хотела бы прыгнуть?

– Очень хочу прыгнуть с парашютом. Еще мечтаю прыгнуть с моста. В принципе, экстрим любим всей семьей.

– Светлана Владимировна вас не ругает за горные лыжи? Или она не знает? Это ведь травмоопасно.

– Я не знаю, знает она или нет. Мы стараемся это делать безопасно, по правилам. С нами всегда папа – он тоже любитель экстрима, – сказала Мильто.