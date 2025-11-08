Дина Хуснутдинова: «В первый сезон выходить легче, потому что от тебя не ждут суперрезультатов. Я особо не думаю, кого я обхожу»

Хуснутдинова: в первом сезоне легче, потому что от тебя не ждут суперрезультатов.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова в интервью Евгении Медведевой рассказала об эмоциях от победы в короткой программе на этапе Гран-при России «Идель».

«Было очень классно, я слышала поддержку от зрителей, от друзей, знакомых. С одной стороны, было очень тревожно, потому что выходила на родной публике. Чтобы никого не расстраивать, самой не расстроиться, пыталась себя как-то настроить на чистый прокат. Вроде получилось.

Мне кажется, как-то легче, что ли, в первый сезон выходить, потому что от тебя не ждут суперрезультатов. Я особо не думаю об этом, кого я обхожу – не обхожу, просто стараюсь настроиться на чистое катание и показать свой максимум.

Тройной аксель – один из любимых моих прыжков. Достаточно много работы над ним на тренировке, чтобы добиться чистоты исполнения и стабильности, конечно же.

Вращение (Медведева назвала его «Дина-спин» – Спортс’’) дается мне не сложно. Я хотела найти что-то особенное, что еще никто не делал. Решила после бильмана опустить ногу вперед – и вот так и родилась эта позиция.

Я пока еще не осознаю того, что я лидер после короткой. Надо все будет обдумать после проката. А так, конечно же, буду стараться показать свой максимум, как на тренировках.

На трибунах девочки из группы, где я раньше каталась. Они пришли поддержать меня. Тут очень много моих друзей, которые катаются именно в этом дворце спорта. Мы с ними со всеми очень хорошо общаемся. И я просто была рада со всеми увидеться, с кем-то еще, возможно, увижусь. А так, всегда рада приезжать в Казань, чтобы увидеться с родными и близкими», – сказала Хуснутдинова в эфире Первого канала.