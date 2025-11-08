  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дина Хуснутдинова: «В первый сезон выходить легче, потому что от тебя не ждут суперрезультатов. Я особо не думаю, кого я обхожу»
2

Дина Хуснутдинова: «В первый сезон выходить легче, потому что от тебя не ждут суперрезультатов. Я особо не думаю, кого я обхожу»

Хуснутдинова: в первом сезоне легче, потому что от тебя не ждут суперрезультатов.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова в интервью Евгении Медведевой рассказала об эмоциях от победы в короткой программе на этапе Гран-при России «Идель». 

«Было очень классно, я слышала поддержку от зрителей, от друзей, знакомых. С одной стороны, было очень тревожно, потому что выходила на родной публике. Чтобы никого не расстраивать, самой не расстроиться, пыталась себя как-то настроить на чистый прокат. Вроде получилось.

Мне кажется, как-то легче, что ли, в первый сезон выходить, потому что от тебя не ждут суперрезультатов. Я особо не думаю об этом, кого я обхожу – не обхожу, просто стараюсь настроиться на чистое катание и показать свой максимум.

Тройной аксель – один из любимых моих прыжков. Достаточно много работы над ним на тренировке, чтобы добиться чистоты исполнения и стабильности, конечно же.

Вращение (Медведева назвала его «Дина-спин» – Спортс’’) дается мне не сложно. Я хотела найти что-то особенное, что еще никто не делал. Решила после бильмана опустить ногу вперед – и вот так и родилась эта позиция.

Я пока еще не осознаю того, что я лидер после короткой. Надо все будет обдумать после проката. А так, конечно же, буду стараться показать свой максимум, как на тренировках.

На трибунах девочки из группы, где я раньше каталась. Они пришли поддержать меня. Тут очень много моих друзей, которые катаются именно в этом дворце спорта. Мы с ними со всеми очень хорошо общаемся. И я просто была рада со всеми увидеться, с кем-то еще, возможно, увижусь. А так, всегда рада приезжать в Казань, чтобы увидеться с родными и близкими», – сказала Хуснутдинова в эфире Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Дина Хуснутдинова
Идель
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
женское катание
logoПервый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Идель». Хуснутдинова лидирует после короткой программы, Муравьева – 2-я, Садкова – 3-я, Фролова – 4-я
39 минут назад
Хуснутдинова и Нелюбова исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при России в Казани
41 минуту назад
У Софьи Муравьевой новый костюм к короткой программе «Кармен»: красный комбинезон с шортами и прозрачной юбкой
сегодня, 11:34Фото
Главные новости
Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов, Даниелян, Ветлугин, Мельников выступят с короткими программами
1 минуту назадLive
Софья Муравьева: «Я даже не знала про одинаковые баллы! Рада, что я в итоге вторая, не буду кататься последней»
4 минуты назад
⚡ Гран-при Японии. Сакамото победила, Самоделкина – 2-я, Хендрикс – 3-я
16 минут назад
⚡ Гран-при России. «Идель». Хуснутдинова лидирует после короткой программы, Муравьева – 2-я, Садкова – 3-я, Фролова – 4-я
39 минут назад
Хуснутдинова и Нелюбова исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при России в Казани
41 минуту назад
У Софьи Муравьевой новый костюм к короткой программе «Кармен»: красный комбинезон с шортами и прозрачной юбкой
сегодня, 11:34Фото
Губерниев о лишении Валиевой золота ЧЕ: «Было бы странно, если бы ей оставили медаль, дали еще кубок и много призовых денег»
сегодня, 11:16
«В стране есть более важные вещи, чем введение этой ерунды. Это абсолютно не нужно». Тарасова о Fan ID в фигурном катании
сегодня, 11:08
Софья Муравьева: «После каждого неудачного проката заходила в пинтерест и искала цитаты, чтобы поднять дух. Моя любимая – «позоримся до конца»
сегодня, 10:46
Татьяна Тарасова: «Очень жаль, если у нас в стране некому защитить Валиеву. Камилу жалко, она ни в чем не виновата»
сегодня, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
вчера, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
вчера, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34