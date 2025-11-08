9

Софья Муравьева: «Я даже не знала про одинаковые баллы! Рада, что я в итоге вторая, не буду кататься последней»

Российская фигуристка Софья Муравьева призналась, что рада занять второе место в короткой программе на Гран-при России в Казани. 

Лидирует после короткой Дина Хуснутдинова, с Муравьевой они набрали одинаковое количество баллов (72,60), но у Хуснутдиновой оценка за технику оказалась выше.  

«Я даже не знала про одинаковые баллы! В раздевалке связь не ловит. Рада, что я в итоге вторая, не буду кататься последней, ха-ха!

Много работали над программой, над прыжками. Довольна на 99,9 процентов своим прокатом сегодня, учитывая, что утренняя тренировка прошла не очень.

Тройной аксель? Работаю над ним, это все, что я могу сказать. Работа с Лизой Туктамышевой мне в этом помогает.

Нравится с ней работать, у нас с ней коннект на ментальном уровне, она прям заряжает. Мне кажется, к Алексею Мишину, я пока до конца не привыкла, да и он ко мне», — сказала Муравьева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
женское катание
logoсборная России
logoСофья Муравьева
Идель
logoСерия Гран-при России
logoЕлизавета Туктамышева
logoАлексей Мишин
