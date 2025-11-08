Дмитрий Васильев: «Нельзя оставлять Валиеву один на один с выплатой судебных издержек. Может быть, найдутся небезразличные люди, которые помогут ей»

Дмитрий Васильев: нужно помочь Валиевой с выплатой судебных издержек.

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев считает, что меценаты могли бы помочь фигуристке Камиле Валиевой с выплатой судебных издержек.

Фигуристка была дисквалифицирована за триметазидин на 4 года. Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям спортсменки о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение. Валиева должна выплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

«Конечно, в такой ситуации нельзя оставлять Камилу один на один с выплатой судебных издержек. Она же представляла нашу страну, и Россия должна как-то консолидироваться в этом вопросе.

Может быть, найдутся какие-то меценаты, которые помогут ей. Тем более что для них это незначительная сумма, а для спортсменки – существенные деньги. Я думаю, что какие-то небезразличные люди, обладающие определенными средствами, могли бы помочь Валиевой», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

