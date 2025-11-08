22

Татьяна Тарасова: «Очень жаль, если у нас в стране некому защитить Валиеву. Камилу жалко, она ни в чем не виновата»

Татьяна Тарасова: жаль, если в России некому защитить Валиеву.

Татьяна Тарасова заявила, что защитой Камилы Валиевой с самого начала должны были заниматься профессионалы.

Фигуристка была дисквалифицирована за триметазидин на 4 года. Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям спортсменки о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение. Валиева должна выплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

«Она же от себя подавала апелляцию. Не знаю, кто ей поможет выплатить судебные издержки. Камилу жалко. Она в этом не виновата. Камила ничего никогда не пила. Это несправедливо.

Очень жаль, если нас в стране некому защитить. Это очень плохо. Дело Камилы известно уже на весь мир. Кто-то должен принять участие в этом. Делом с самого начала должен был заниматься профессиональный человек. У нас что, нет профессионалов, которые помогут девочке?» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
