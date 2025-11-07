«Это сознательная подлость в отношении именно российских спортсменов». Экс-биатлонист Васильев о допинг-деле Валиевой

Васильев назвал допинг-дело Валиевой сознательной подлостью в отношении россиян.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой .

Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию из-за положительного теста на триметазидин. Срок наказания отсчитывается с 25 декабря 2021-го – с этой даты все ее спортивные результаты были аннулированы.

«Я считаю, что, как и в случае с Евгением Устюговым, это беспредел со стороны WADA (Всемирного антидопингового агентства). Если они берут допинг‑пробу и она показывает какое‑то сомнение, должны оповестить федерацию и сказать, что что‑то не то. И в этом случае тогда федерация даже на всякий случай не поставила бы в команду этого спортсмена. Что Устюгова, что Камилу Валиеву. И тогда у целой команды не отобрали бы медаль на Олимпийских играх.

Поэтому это сознательная подлость в отношении именно российских спортсменов. У меня сомнений абсолютно никаких не может быть. Потому что допинг‑пробы берутся на серьезных соревнованиях и обязаны сразу делать тест. И если тест какой‑то сомнительный – уже оповестить национальную федерацию. Поэтому это сознательный акт, сознательная деятельность против российских спортсменов», – заявил Васильев.