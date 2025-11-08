Дарья Садкова: «Работаю над тройным акселем. Надеюсь, получится показать его на соревнованиях в этом сезоне, это моя цель»

Дарья Садкова: надеюсь, получится показать тройной аксель в этом сезоне.

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, что работает над тройным акселем.

После короткой программы на Гран-при России в Казани фигуристка занимает 3-е место, получив за прокат 72,45 балла.

– Выступлением я сегодня довольна, совсем не волновалась сегодня, что меня обычно не свойственно. На тренировке с самого утра не сходила улыбка, постоянно улыбалась, сохраняла определенный позитив и старалась не обращать внимание на негативные мысли.

– На шоу вы прыгали тройной аксель. Пока рискованно вставлять в короткую программу?

– Посмотрим, может, в течение сезона получится его вставить. Работаю над ним и надеюсь, что получится показать его на соревнованиях в этом сезоне. Это моя определенная цель, – сказала Садкова.