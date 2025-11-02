Алиса Двоеглазова: «Расстроилась, что Акатьева не приехала на этап в Красноярске. Проще, когда мы вместе выступаем»

Двоеглазова сожалеет, что Акатьева пропускает этап Гран-при в Красноярске.

Фигуристка Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 72,70 балла.

Ее коллега по группе Этери Тутберидзе Софья Акатьева также должна была выступить на этом этапе, но снялась по состоянию здоровья.

«Это мой первый взрослый этап, была какая-то неизведанность, что поставят судьи, но баллами довольна, буду двигаться дальше. В работе особо ничего не меняла, поменяла отношение в целом к тренировкам, начала больше получать положительных эмоций, кайфовать от тренировочного процесса.

Поддержали ли Дарья Садкова и Софья Акатьева ? Конкретно сегодня мы с девочками не списывались, но мы на связи, они спрашивали, как я долетела, какие условия.

Проще, когда выступаем с девочками на одном старте? Наверное, проще, когда мы вместе. Я сама расстроилась, что, к сожалению, Соня не поехала на этот этап. Когда мы выступали на контрольных прокатах, в раздевалке друг друга поддерживали и помогали настраиваться на прокаты», – сказала Двоеглазова.