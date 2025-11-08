Хуснутдинова и Нелюбова исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при России в Казани

Две фигуристки исполнили тройной аксель в короткой на Гран-при России в Казани.

Фигуристки Камилла Нелюбова и Дина Хуснутдинова прыгнули тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России «Идель» в Казани. Хуснутдинова исполнила прыжок чисто, Нелюбовой на элементе отметили недокрут.