Хуснутдинова и Нелюбова исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при России в Казани
Две фигуристки исполнили тройной аксель в короткой на Гран-при России в Казани.
Фигуристки Камилла Нелюбова и Дина Хуснутдинова прыгнули тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России «Идель» в Казани.
Хуснутдинова исполнила прыжок чисто, Нелюбовой на элементе отметили недокрут.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
