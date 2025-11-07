Майя Сарафанова: «Это самый счастливый день в моей жизни! Победа стала для меня сюрпризом»

Фигуристка Сарафанова: победа на Гран-при стала для меня сюрпризом.

Фигуристка Майя Сарафанова прокомментировала победу на этапе Гран-при России среди юниоров.

«Это самый счастливый день в моей жизни! Честно говоря, победа для меня стала сюрпризом. Очень рада.

Перед выходом на лед поняла, что мне надо собраться и показать чистый прокат! Решила отказаться от четверного лутца, чтобы точно откататься без ошибок», – сказала Сарафанова.