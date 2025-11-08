Губерниев о лишении Валиевой золота ЧЕ: «Было бы странно, если бы ей оставили медаль, дали еще кубок и много призовых денег»

Губерниев: было бы странно, если бы Валиевой оставили медаль чемпионата Европы.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении ISU лишить фигуристку Камилу Валиеву золота чемпионата Европы.

В конце октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу. После этого ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, лишив Валиеву золота турнира.

«Это напрашивалось. Было бы странно, если бы ей оставили медаль, дали еще кубок и много призовых денег.

Она потеряла награды, поскольку волей-неволей правила нарушала. По-прежнему заостряю внимание на том, что до сих пор непонятно, что с ней произошло. Все воды в рот набрали.

Сейчас ей надо сконцентрироваться на возвращении, вернуться и всех победить. Все предпосылки к этому есть», — сказал Губерниев.