Садкова о комментировании в Okko: «Переживала первые минут пять, а дальше уже как рыба в воде. Мне сказали, что для первого раза – это хорошо»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала об опыте комментирования в Okko.

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, что не волновалась, комментируя международный Гран-при в Okko.

«Опыт комментирования? Естественно, я волновалась. Мне было необходимо постоянно следить за своей речью, как я выговариваю слова, правильно ли критикую, так скажем. Не то чтобы критикую, высказываю свою субъективную точку зрения насчет прокатов фигуристов. Было волнительно, но старалась подготовиться.

По тем фигуристам, о которых не знала до этого, за которыми не следила, почитала информацию, какие места они занимали на каких-либо соревнованиях, какие у них были лучшие баллы за карьеру. Просто смотрела их прокаты. В первый раз, когда я комментировала, переживала первые минут пять, а дальше уже как рыба в воде. Не переживала, не волновалась. Спокойно говорила.

Мне сказали, что для первого раза – это хорошо. Для человека, который ни разу в жизни это не делал, все было отлично. Но не акцентирую на этом внимание, иду по своему плану», – сказала Садкова.

«Второй раз было более волнительно, не в первые минуты, а в течение всего эфира как-то волновалась. По моим личным ощущениям, это было хуже, чем в первый раз. Но все, кто смотрели, сказали, что ничего такого не заметили. Но это по моим личным ощущениям, мне показалось что было хуже. Смотрела в записи чемпионат мира в Бостоне, где комментировали Лина Федорова и Даниил Глейхенгауз. Слушала как они разговаривают, тоже для себя делала какие-то пометки.

Ко всем фигуристам отношусь по-доброму, каждый работает, выкладывается на тренировках. Кто-то справляется с волнением на соревнованиях, у кого-то не получается. Бывает минус-старт, бывает плюс-старт. Не могу в силу того, что я действующий спортсмен резко высказываться о чьих-то прокатах, подмечаю плюсы.

Прокомментировать футбол? Нет. Не погружена в эту сферу, нужно знать правила. Фигурное катание – моя профессия, занимаюсь им уже 12 лет, конечно разбираюсь больше», – добавила фигуристка.