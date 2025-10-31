  • Спортс
  Дмитрий Васильев: «Найдутся у нас богатые люди, которые помогут Валиевой покрыть судебные издержки. Это не космические для бизнесменов суммы»
79

Дмитрий Васильев: «Найдутся у нас богатые люди, которые помогут Валиевой покрыть судебные издержки. Это не космические для бизнесменов суммы»

Васильев считает, что решение швейцарского суда по делу Валиевой политизировано.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев уверен, что в стране найдутся богатые люди, которые помогут Камиле Валиевой покрыть судебные издержки. 

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу. Валиева должна выплатить судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

«Я слабо верил, что справедливость по делу Валиевой восторжествует в швейцарском суде в этот период времени. Если бы это произошло после окончания СВО, результат был бы противоположным.

Решение суда абсолютно политизировано. Сейчас, к сожалению, не приходится рассчитывать на благосклонность и здравый смысл. Русофобия захватила и западные суды в том числе.

Думаю, что найдутся у нас в стране богатые люди, которые помогут Валиевой покрыть судебные издержки. Это не космические для бизнесменов суммы.

Увы, в деле Валиевой не случилось чуда. История еще расставит акценты на свои места, и все равно правда будет на нашей стороне. Жаль только, что время упущено», – сказал Васильев.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
