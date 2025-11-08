Дина Хуснутдинова: «Пробовала накатывать программу с четверным тулупом, но на этап в Казань приехала без него. Будем еще работать»

Дина Хуснутдинова не планирует исполнять четверные на этапе Гран-при в Казани.

Фигуристка Дина Хуснутдинова сообщила, что ей нужно дорабатывать четверной прыжок, чтобы он был стабильным.

Хуснутдинова лидирует после короткой программы на Гран-при России в Казани, получив за прокат 72,60 балла.

«Я после Магнитогорска пробовала накатывать и с ним (с четверным тулупом), но пока сюда приехала без него. Будем переделывать чуть-чуть заходы под него, там есть еще работа, чтобы докатать его до стабильности.

Я знаю, что мне нужно работать над второй оценкой, потому что девочки катаются уже не первый сезон, и у них мастерство катания на высшем уровне. Буду стремиться к их показателям», – сказала фигуристка.

