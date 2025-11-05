Дмитрий Губерниев: «Желаю Валиевой удачи и закрыть гештальт – выиграть все то, что мы так бездарно упустили»
Губерниев уверен, что Валиева вернет себе утраченные позиции.
Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал Камиле Валиевой выиграть все после возвращения в спорт после дисквалификации.
Ранее стало известно, что Валиева приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской.
«Прекрасная новость, мы заждались Валиеву! Она начинает с чистого листа. Я не сомневаюсь в том, что Камила вернет себе утраченные позиции.
Валиева – сильная, красивая, дерзкая спортсменка. Все у нее получится. Желаю ей удачи и закрыть гештальт – выиграть все то, что мы так бездарно упустили», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
