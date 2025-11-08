7

Софья Муравьева: «Мишин – разносторонний человек, еще не привыкла к нему. Мне кажется, он ко мне тоже еще не привык»

Софья Муравьева: пока не привыкла к тренеру Алексею Мишину.

Фигуристка Софья Муравьева поделилась впечатлениями от тренировок под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Муравьева перешла к Мишину из академии «Ангелы Плющенко» весной этого года.

Сегодня Муравьева заняла 2-е место в короткой программе на Гран-при России в Казани.

«В Питере новая жизнь. Много времени потребовалось, чтобы привыкнуть. Сначала было по-одному, потом по-другому, затем опять надо было привыкать.

Алексей Николаевич – разносторонний человек, еще не привыкла к нему. Мне кажется, он ко мне тоже еще не привык. Не знаю, для этого нужно время, как и для тренировочного процесса. Все равно работа другая какая-то есть, и подход, и настрой. К этому надо привыкнуть.

Мне шила платье мама, это была ее идея. До этого было еще два варианта, они не сработали. Но мне кажется, этот вариант самый хороший из всех, которые были. Как решились на платье? Оно смелое, но я же не просто так в Питер приехала к Алексею Николаевичу, надеюсь, что лучше стану», – сказала Муравьева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
женское катание
logoсборная России
logoАлексей Мишин
logoСофья Муравьева
