  Роднина о деле Валиевой: «По крайней мере, на этом все, появилась ясность. Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела»
Роднина о деле Валиевой: «По крайней мере, на этом все, появилась ясность. Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела»

Роднина считает, что в деле Валиевой появилась ясность.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала Камиле Валиевой мужества после решения Федерального суда Швейцарии по ее допинговому делу. 

Накануне швейцарский трибунал отклонил ходатайство Валиевой на пересмотр решения о ее наказании за допинг.

«По крайней мере, на этом все, появилась ясность. Эта история тянулась долго. Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела.

Судебные издержки? Это нормальная процедура, когда появляются судебные иски», — сказала Роднина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
дисквалификации
женское катание
