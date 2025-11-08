Вероника Логинова: «Общение Валиевой с РУСАДА – это пример для других спортсменов. Камила консультировалась с нами по многим вопросам»

Гендиректор РУСАДА: Валиева консультировалась с нами по многим вопросам.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что Камила Валиева является примером того, как правильно выходить из дисквалификации.

Валиева была дисквалифицирована за триметазидин на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го. Ее отстранение завершается 25 декабря этого года, с 25 октября фигуристка официально может тренироваться.

«Общение спортсменки с РУСАДА на этапе выхода из дисквалификации – это пример для многих других спортсменов, которые попали в подобную ситуацию. Камила действительно консультировалась с нами по многим вопросам.

Мы старались максимально аккуратно, внимательно, профессионально, четко ответить на все вопросы. Считаем, что получая юридическую позицию от антидопингового агентства, спортсмен может быть спокоен в своих дальнейших шагах», – сказала Логинова.

