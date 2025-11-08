12

Алекс Шибутани о Гран-при Японии: «Мы, конечно, разочарованы результатом. Мы знаем, что мы сделали и зачем сюда приехали»

Алекс Шибутани: мы разочарованы результатом на Гран-при Японии.

Американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани признались, что разочарованы результатами этапа Гран-при Японии, на котором они заняли шестое место. 

Шибутани вернулись в спорт после семилетнего перерыва. Последний раз они выступали на Олимпийских играх в Пхенчхане и завоевали там бронзовые медали в танцах на льду и командном турнире. 

Алекс: Мы, конечно, разочарованы результатом. Мы давно в этом спорте, нам нужно посмотреть протоколы, но мы знаем, что мы сделали и зачем сюда приехали. 

Майя: Наше возвращение не связано с тем, на каком этапе развития находится наш спорт. 

Алекс: Мы уже выступали на двух Олимпиадах, и мы ценим этот опыт. Мы знаем, как соревноваться на самом высоком уровне, и нам повезло, что нам это удавалось. Когда мы только отправились в это путешествие, конечно, мы поставили себе цели, но эти цели в меньшей степени связаны с результатами, местами, медалями или конкретными соревнованиями.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
