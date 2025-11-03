5

Двоеглазова исполнила два четверных тулупа в произвольной на Гран-при России в Красноярске, но сделала «бабочку» на лутце

Двоеглазова сделала два четверных тулупа на Гран-при России в Красноярске.

Фигуристка Алиса Двоеглазова представила произвольную программу на этапе Гран-при России в Красноярске.

Спортсменка исполнила двойной лутц (вместо запланированного четверного), четверной тулуп (недокрут в четверть оборота) – двойной аксель – двойной аксель, четверной тулуп (недокрут на галку), тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп, тройной флип.

Двоеглазова получила за прокат 145,09 балла (сумма за две программы – 217,79) и стала победительницей соревнований.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
logoАлиса Двоеглазова
женское катание
Красноярье
