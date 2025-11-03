Двоеглазова исполнила два четверных тулупа в произвольной на Гран-при России в Красноярске, но сделала «бабочку» на лутце
Двоеглазова сделала два четверных тулупа на Гран-при России в Красноярске.
Фигуристка Алиса Двоеглазова представила произвольную программу на этапе Гран-при России в Красноярске.
Спортсменка исполнила двойной лутц (вместо запланированного четверного), четверной тулуп (недокрут в четверть оборота) – двойной аксель – двойной аксель, четверной тулуп (недокрут на галку), тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп, тройной флип.
Двоеглазова получила за прокат 145,09 балла (сумма за две программы – 217,79) и стала победительницей соревнований.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
