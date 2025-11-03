Двоеглазова о «бабочке» на четверном лутце: «Безумно обидно, я уже перепробовала, мне кажется, все настрои на этот прыжок»

Двоеглазовой обидно из-за ошибки на четверном лутце на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Красноярске.

– Очень рада, что выиграла этот этап – свой первый по взрослым. Прокомментировать могу... Первое, что приходит в голову – четверной лутц. Типа четверной лутц, который должен был быть. Безумно обидно, я уже перепробовала, мне кажется, все настрои на этот прыжок. Много разговаривали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) на этот счет. Выходила, была злая, была готовая, шестиминутка тоже прошла очень хорошо. Но, видимо, что-то еще нужно делать, потому что у меня уже закончились мысли о том, что нужно изменить в тренировочном процессе, чтобы он уже получился у меня.

– Может, просто перестать о нем думать? И просто выходить и катать свою программу.

– Возможно.

– Как тебе зал? Вторую часть танцевальную тебя прямо гнал вперед.

– Да, очень классно поддерживали вообще все зрители. После каждого прыжка слышала аплодисменты, которые придавали сил, чтобы дальше ехать и бороться за каждый элемент.

– У тебя было такое долгое ожидание – нервно тебе было или ты уже привыкла выходить на лед последней?

– Думаю, нет. Мне уже не впервые. Тоже, опять-таки, разговаривали с Даниилом Марковичем. Говорит: ты лидер после короткой, ты должна выходить и кайфовать. Я и правда получила удовольствие – вот я завершаю эти соревнования как лидер после короткой.

– Ты видела реакцию Сергея Викторовича (Дудакова) на некоторые моменты в твоей программе?

– Мы с ним переглянулись, посмеялись. Я даже со вчерашнего дня видела нарезки его реакции на прокат Андрея Мозалева. Зрителям, я так понимаю, тоже очень нравится.

С Этери Георгиевной (Тутберидзе) еще не разговаривали. Она же сейчас в Канаде. Но скоро увидимся, – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.